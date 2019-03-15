Seren Serengil, Yaşar İpek'i yalnız bırakmadı

Giriş: 15.03.2019 - 08:39 | Güncelleme:  

Ünlü sanatçı Yaşar İpek, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda sahne aldı. İpek'i eşi Seren Serengil yalnız bırakmadı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Seren Serengil-Yaşar İpek ikilisi, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İpek, İstanbul’da uzun zamandır konser vermediğini ve İstanbul’da konser vermenin heyecan verici olduğunu söyledi.

  • 2Seren Serengil, Yaşar İpek'i yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
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    "KALDIRIP ATMAK OLMAZ"

    Serengil ise kendi kurduğu YouTube kanalının heyecanını yaşadığını dile getirirken son zamanlarda ise yaşanan kürk olayına değindi. Serengil, "Kesinlikle karşıyım ama dürüst olmak gerekirse 10 yıl önce annemiz, babamız kürk almış. Onları kaldırıp atmak olmaz" ifadelerini kullandı.

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