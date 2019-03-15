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"KALDIRIP ATMAK OLMAZ"

Serengil ise kendi kurduğu YouTube kanalının heyecanını yaşadığını dile getirirken son zamanlarda ise yaşanan kürk olayına değindi. Serengil, "Kesinlikle karşıyım ama dürüst olmak gerekirse 10 yıl önce annemiz, babamız kürk almış. Onları kaldırıp atmak olmaz" ifadelerini kullandı.