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HaberlerMagazinSeren Serengil-Yaşar İpek kavgası büyüyor - Magazin haberleri Instagram

Seren Serengil-Yaşar İpek kavgası büyüyor: Allah sana o çocuğu vermeyecek!

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan şarkıcı çift Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrılık kararı aldı. İki gündür magazin gündeminden düşmeyen boşanma davası ve şiddet haberlerinin ardından internet ortamına düşen bir ses kaydı kavgayı bambaşka bir boyuta taşıdı

Seren Serengil, Yaşar İpek

İkiliden art arda açıklamalar gelirken, Serengil'in iddiaları tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşanma davası açtığı Yaşar İpek'in, kendisine "O çocuk yaşamayacak görürsün bak, düşüreceksin" dediğini iddia etti.

İpek'in avukatının Serengil'den bu olayları gizli tutması yönünde talepte bulunduğu öne sürüldü. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan şarkıcı, eşini ve eşinin avukatını hedef aldı. İşte Serengil'in o açıklaması:

Avukat bey siz kocam bana hamileyken küfür ettiği, üstüme yürüdüğü, 'O çocuk yaşamayacak görürsün bak, düşüreceksin' dediğini saklamamı, üzerini örtmemi istiyorsunuz. Daha öncekileri sizinle dertleşmiştim, örtmüştüm ama hamileyken ve ne zor şartlarda bu hamileliğe devam etmeye çalışırken bir de beni savcılığa mı vereceksiniz? Ben mi savcılığa vermeliyim, siz mi vermelisiniz? Kadına şiddeti destekleyen bir kadının vicdanını sorgulamak isterim. Siz avukatsanız kocama söyleyin; Onun karısıyım, onun çocuğunu taşıyorum. Benim şiddet gördüğümü saklamamı istemek yerine benden özür dilemesini önerin.

 

 

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