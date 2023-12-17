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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen - Alina Boz açıklaması: Yanlış anlaşıldım - Günün magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen - Alina Boz açıklaması: Yanlış anlaşıldım

        Eski sevgilisi Umut Evirgen'in Alina Boz ile evlendiği akşam ruj sürerken çektiği anları "Dünya yanarken ben" notuyla yayımlayan Serenay Sarıkaya, çok konuşulmuştu. Sarıkaya'dan günler sonra konuyla ilgili açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:50
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 11'incisi düzenlenen Gala Modern'e katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya da yer aldı.

        "Güzel bir etkinlik, destek olmak için geldik" diyen Serenay Sarıkaya, yeni yıl için; "Çok yoğun bir sene geçirdim. Herkese yeni yılda sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Umut Evirgen'in Alina Boz ile dünyaevine girmişti.

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        Umut Evirgen'in Alina Boz ile düğününün olduğu saatlerde ise Serenay Sarıkaya, dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

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        "DÜNYA YANARKEN BEN"

        Her yerde bu evlilik konuşulurken Umut Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya reklam yüzü olduğu markanın eğlence gecesinde ruj sürdüğü anları "Dünya yanarken ben" notuyla yayımlamıştı.

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        O KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

        Konuya ilgili sorulara da açıklık getiren Serenay Sarıkaya, "Çok yanlış anlaşıldım, onunla bir alakası yok" ifadelerini kullandı.

        #serenay sarıkaya
        #umut evirgen
        #Alina Boz
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