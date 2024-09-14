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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Evlilik soruları için çok erken - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya: Evlilik soruları için çok erken

        Serenay Sarıkaya, bir etkinlikte yeni projeler ve Mert Demir ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıkaya; "Tatilim devam ediyor, evlilik soruları için ise çok erken" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:00
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Akbank'ın katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılan 'Georg Baselitz: Son On Yıl' sergisi, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Açılış gecesine cemiyet süreçlerinin isimlerinin yanı sıra, ünlü isimler Gülse Birsel ile Serenay Sarıkaya da katıldı.

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        Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni sezon hakkında bilgi verdi. Sarıkaya; "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. 'Şahmaran', yeni sezonu yayınlandı, bayağı mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim aslında" ifadelerini kullandı.

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        "EVLİLİK SORULARI İÇİN ERKEN"

        Serenay Sarıkaya, evlilikle ilgili sorulara; "Tatil devam ediyor, güzel de tatiller yaptık. Her şey şu an yolunda. Evlilik soruları içinde çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" diye konuştu.

        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
        #gülse birsel
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