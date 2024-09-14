Serenay Sarıkaya: Evlilik soruları için çok erken
Serenay Sarıkaya, bir etkinlikte yeni projeler ve Mert Demir ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıkaya; "Tatilim devam ediyor, evlilik soruları için ise çok erken" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Akbank'ın katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılan 'Georg Baselitz: Son On Yıl' sergisi, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Açılış gecesine cemiyet süreçlerinin isimlerinin yanı sıra, ünlü isimler Gülse Birsel ile Serenay Sarıkaya da katıldı.
Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni sezon hakkında bilgi verdi. Sarıkaya; "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. 'Şahmaran', yeni sezonu yayınlandı, bayağı mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim aslında" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİK SORULARI İÇİN ERKEN"
Serenay Sarıkaya, evlilikle ilgili sorulara; "Tatil devam ediyor, güzel de tatiller yaptık. Her şey şu an yolunda. Evlilik soruları içinde çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" diye konuştu.