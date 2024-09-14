Serenay Sarıkaya: Evlilik soruları için çok erken

"EVLİLİK SORULARI İÇİN ERKEN"

Serenay Sarıkaya, evlilikle ilgili sorulara; "Tatil devam ediyor, güzel de tatiller yaptık. Her şey şu an yolunda. Evlilik soruları içinde çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" diye konuştu.