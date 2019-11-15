Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma faydalı bireyler olarak hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını özel bir geceyle kutladı.

Koruncuk Vakfı’nın 40 yıllık başarı öyküsünün anlatıldığı Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp sunduğu belgeselin gösteriminin ardından, Koruncukların her zaman yanında yer alan ünlü sanatçı Halit Ergenç duygusal bir konuşma yaptı. Gecenin sürprizi ise Serenay Sarıkaya’nın çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile Alice Müzikali’nde birlikte söyledikleri “Kuzey Yıldızı” adlı şarkıyı seslendirmesiydi.

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek’in açılış konuşmasını yaptığı geceye Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Nebahat Çehre, Hande Doğandemir, Pelin Karahan, Serkan Altunorak, Beyza Şekerci, Sarp Akkaya, Selim Bayraktar gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, yapımcılar Banu-Timur Savcı, Onur Güvenatam ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Berna Çebi, Siren Ertan, Hülya Eltemur, Berrin-Ahmet Yoleri, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Beste-Mustafa Yurttaş vb. katılarak Koruncukların 40. yılını hep birlikte kutladı.

Gecede Beyza Şekerci, Hande Doğandemir Halit Ergenç ve Serenay Sarıkaya'nın eğlendiği anlar objektiflere yansıdı. Ünlü isimlerin eğlenceli halleri sosyal medyada paylaşıldı.