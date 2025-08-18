Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, kuliste aşka geldi

Mert Demir, Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Mert Demir'i seyredenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

Konser sonrasında kuliste bir parti düzenleyen şarkıcı, yakın arkadaşlarını ağırladı. Serenay Sarıkaya, sevgilisini öpücüklere boğdu.

"REKLAM AŞKI" İDDİASI REKLAM Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.