Serenay Sarıkaya’dan hayranlarına kötü haber

02.11.2018 - 11:39 | Güncelleme:

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Sarıkaya, “Her şey yolunda... Gelen senaryoları değerlendiriyorum. Henüz anlaşmış olduğum bir proje yok. Kesinleşince, konuşuruz” dedi

  • 1 Serenay Sarıkaya’dan hayranlarına kötü haber - Magazin haberleri
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    Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu.

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    Cadde'nin haberine göre, reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

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    ‘Fi’den sonra dizilere ara veren Serenay Sarıkaya, senaryo okumaya devam ediyor. 

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    ‘Bergen’ ile vizyonda olacak olan oyuncu, dizi projeleri için “Her şey yolunda... Gelen senaryoları değerlendiriyorum. Henüz anlaşmış olduğum bir proje yok. Kesinleşince, konuşuruz” dedi.

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Yorumlar 2
  • Misafir 15 dakika önce
    AAY COOK ÜZÜLDÜM ANLATAMAMM
  • Misafir 24 dakika önce
    Kimmiş bunun hayranları çok merak ettim. Sanat ve Sanatçı adına çok kaliteli bir mesleki görevi yok. sadece podyum ve tv reklam yıldızı olur. sinema ve dizi sanatçısı olacak kapasite yok.
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