Serenay Sarıkaya’dan hayranlarına kötü haber

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Sarıkaya, “Her şey yolunda... Gelen senaryoları değerlendiriyorum. Henüz anlaşmış olduğum bir proje yok. Kesinleşince, konuşuruz” dedi