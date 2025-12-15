1835'te İngiliz gezgin ziyaret etti! İki köy arasında saklı tarih

Burdur’un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında yer alan Serençay Kanyonu, sahip olduğu doğal yapısı ve M.S. 4 veya 6. yüzyıla tarihlendirilen tarihi mağara yerleşimleriyle dikkati çekiyor.

Askeriye Çayı üzerinde uzanan kanyonun sağ ve sol yamaçlarında, geçmişte yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinen çok sayıda kaya oyma alan bulunuyor. Bölgede yer alan ve halk arasında “Teke Sarayı” olarak bilinen yerleşim alanlarının, çobanların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda keçi sürülerini burada dinlendirmesi nedeniyle bu isimle anıldığı ifade ediliyor. Keçi sürüsünün başındaki erkek keçiye “teke” denilmesi, adın zamanla yerleşmesine neden oldu.

Kayaların kolay oyulabilmesi nedeniyle “Kadife Kale” olarak da adlandırılan yerleşim alanlarının Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait olabileceği değerlendiriliyor. Bölge, geçmişten günümüze yerli ve yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor.

KANYONUN İÇERİSİNDE SAĞLI SOLLU TARİHİ YERLEŞİM ALANLARI BULUNUYOR

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçibay, Serençay Kanyonu’nun kentin önemli doğal ve tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi. Kanyonun adının, 'seren' kelimesinin uzun anlamına gelmesinden geldiğine dair bir rivayet bulunduğunu belirten Koçibay, “Serençay Kanyonu, Günalan ve Askeriye köyleri arasında uzanıyor. Kanyonun içerisinde sağlı sollu tarihi yerleşim alanları bulunuyor. Bu yerleşimlerin M.S. 4. ya da 6. yüzyıla tarihlendiği ifade ediliyor. Mağaraların içerisinde geçmişte insan yerleşimleri olduğu biliniyor.” dedi. Bölgenin “Teke Sarayı” ve “Kadife Kale” isimleriyle de anıldığını aktaran Koçibay, kayaların kolay oyulabilmesinin mağara yerleşimlerini mümkün kıldığını dile getirdi. Serençay Kanyonu’nun bilimsel açıdan da önem taşıdığını vurgulayan Koçibay, Prof. Dr. Mehmet Özsay’ın değerlendirmelerine göre alanın Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait olabileceğini söyledi. İNGİLİZ GEZGİN ESERLERİNDE BURAYA YER VERMİŞ