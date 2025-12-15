Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 1835’te İngiliz gezgin ziyaret etti! İki köy arasında saklı tarih

        Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı doğal güzelliğiyle geçmişe ışık tutuyor

        Burdur'un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında yer alan Serençay Kanyonu, doğal yapısı ve tarihi mağara yerleşimleriyle dikkat çekiyor. Kanyon çevresinde bulunan Teke Sarayı geçmişe ışık tutan önemli izleri taşıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1835'te İngiliz gezgin ziyaret etti! İki köy arasında saklı tarih
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur’un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında yer alan Serençay Kanyonu, sahip olduğu doğal yapısı ve M.S. 4 veya 6. yüzyıla tarihlendirilen tarihi mağara yerleşimleriyle dikkati çekiyor.

        Askeriye Çayı üzerinde uzanan kanyonun sağ ve sol yamaçlarında, geçmişte yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinen çok sayıda kaya oyma alan bulunuyor. Bölgede yer alan ve halk arasında “Teke Sarayı” olarak bilinen yerleşim alanlarının, çobanların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda keçi sürülerini burada dinlendirmesi nedeniyle bu isimle anıldığı ifade ediliyor. Keçi sürüsünün başındaki erkek keçiye “teke” denilmesi, adın zamanla yerleşmesine neden oldu.

        REKLAM

        Kayaların kolay oyulabilmesi nedeniyle “Kadife Kale” olarak da adlandırılan yerleşim alanlarının Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait olabileceği değerlendiriliyor. Bölge, geçmişten günümüze yerli ve yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor.

        KANYONUN İÇERİSİNDE SAĞLI SOLLU TARİHİ YERLEŞİM ALANLARI BULUNUYOR

        Burdur İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçibay, Serençay Kanyonu’nun kentin önemli doğal ve tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Kanyonun adının, 'seren' kelimesinin uzun anlamına gelmesinden geldiğine dair bir rivayet bulunduğunu belirten Koçibay, “Serençay Kanyonu, Günalan ve Askeriye köyleri arasında uzanıyor. Kanyonun içerisinde sağlı sollu tarihi yerleşim alanları bulunuyor. Bu yerleşimlerin M.S. 4. ya da 6. yüzyıla tarihlendiği ifade ediliyor. Mağaraların içerisinde geçmişte insan yerleşimleri olduğu biliniyor.” dedi.

        Bölgenin “Teke Sarayı” ve “Kadife Kale” isimleriyle de anıldığını aktaran Koçibay, kayaların kolay oyulabilmesinin mağara yerleşimlerini mümkün kıldığını dile getirdi.

        Serençay Kanyonu’nun bilimsel açıdan da önem taşıdığını vurgulayan Koçibay, Prof. Dr. Mehmet Özsay’ın değerlendirmelerine göre alanın Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait olabileceğini söyledi.

        İNGİLİZ GEZGİN ESERLERİNDE BURAYA YER VERMİŞ

        Koçibay, “Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Roma İmparatorluğu’nun baskılarından kaçan bazı toplulukların bu mağaralarda yaşamış olabileceğine dair rivayetler bulunuyor. Bazı mağaralarda mezar alanlarının da yer aldığı ifade ediliyor” diye konuştu.

        Bölgenin Batılı bilim insanlarının da ilgisini çektiğini kaydeden Koçibay, İngiliz gezgin Hamilton’un 1835 yılında Burdur’a gelerek Kadife Kale’yi ziyaret ettiğini ve eserlerinde buraya yer verdiğini, ayrıca 1940 yılında bölgeyle ilgili bir doktora çalışmasının yapıldığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serençay Kanyonu
        #Burdur
        #tekke sarayı
        #teke sarayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!