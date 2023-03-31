Sergen Deveci: Bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim

"İMPARATOR' YAPTI, BEN NEDEN YAPMAYAYIM?' DİYE DÜŞÜNDÜM"



Sahne öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt veren Sergen Deveci, yaşadığı tedavi süreci hakkında, "Daha önce bunu sevgili 'İmparator' İbrahim Tatlıses yaptı. Sahnelere çıktı ve keyif aldığı işi yaparak iyileşti. 'Ben neden yapamayayım?' diye düşündüm. Çok heyecanlıyım ama şansımı deneyeceğim. Daha uzun bir süreç olacak diye düşünüyordum ama olmadı, iyi ki de olmadı. Bir şeylerin hızlı olması heyecanımı tetikliyor. Zor kısmı geçti ancak çok zordu. Ne olacağını bilmediğim bir süreçti. İnternetten açıp bu durumlara 'Böyle olabilir' gibi kendimi hazırlıyordum ama her şey olumlu gitti. İyi düşünmek cidden iyi etkiliyor. Umarım bu hastalıkla savaşan herkes için de her şey iyi olur. Hep beraber bir süreç geçirdik, u süreçte kaza geçirdiğim arkadaşlarım ile çok da konuştuk. Bana çok destekleri oldu" dedi.