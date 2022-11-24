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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergen Deveci'den haber var!

Turne dönüşünde geçirdiği trafik kazası sonrasında boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyata alınan Sergen Deveci'den açıklama geldi. Tedavisi süren ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi

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  • Sergen Deveci'den haber var! Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci ölümden döndü.
  • Sergen Deveci'den haber var! Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk fotoğraf geldi.
  • Sergen Deveci'den haber var! Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

    Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Deveci, şunları aktardı: Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece.
  • Sergen Deveci'den haber var! Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim.
  • Sergen Deveci'den haber var! Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin.

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