Sergen Deveci'den haber var!

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Deveci, şunları aktardı: Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece.