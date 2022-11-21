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Haberler Magazin Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sergen Deveci'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?
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Fenomen Sergen Deveci, Samsun dönüşü kaza geçirdi!

Amasya Merzifon'da Sergen Deveci, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy gibi isimleri taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sergen Deveci'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?
Sergen Deveci kimdir?
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde, içerisinde Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy'un bulunduğu minibüs kaza yaptı. Olayda Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybederken minibüsün içerisindeki diğer kişiler civardaki hastaneye kaldırıldı.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.

SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

AA'nın haberine göre; Merzifon'da kaza yapan ve içerisinde Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy'un bulunduğu minibüste Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını yitirdi. Diğer isimler ise yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Söylenene göre fenomen Sergen Deveci'nin durumu ağır.

SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Nalan
Aslında Özgürsü
Bonkis
Dayı Şov
Yara Bandı
Şüphe

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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