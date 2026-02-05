Habertürk
        Haberler Spor Transfer Sergen Yalçın: 1-1’lik skor adaletli gibi duruyor - Futbol Haberleri

        Sergen Yalçın: 1-1'lik skor adaletli gibi duruyor

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçının ardından "Çok iyi oynadığımızı söylemek zor. 1-1'lik skor adaletli gibi duruyor. Grup liderliğimiz devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:23
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

        Yalçın, "Kupa maçları gerçekten zor oluyor. Özellikle Kocaeli deplasmanı zor. İç saha oyununu iyi oynayan, iyi mücadele eden bir ekip. Bizim için bugün zor oyun oldu. Sonucunda gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Türkiye kupası ana hedeflerimizden biri bu sezon, gidebildiğimiz kadar gitmeyi planlıyoruz. Umarım bu yolda başarılı olabiliriz. Çok iyi oynadığımızı söylemek zor. Ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık, oyunun devamında oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. 1-1’lik skor biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik de. Erken penaltı olmasa öne de geçebilirdik. İyi başlamıştık maça. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanacağız" diye konuştu.

        "KİMİN HAKLI OLDUĞUNUN ÖNEMİ VAR MI? MAÇ 1-1 BİTMİŞ"

        Penaltı pozisyonlarıyla ilgili olarak Yalçın, "Kocaelispor’un penaltısında Ndidi’nin eline çarptı, penaltı gibi duruyor. Bizim penaltı pozisyonu çok uzaktı. Göremedik. Herhalde orada bindirme var. Televizyondan daha iyi izlersiniz. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum ama sezon başından beri derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltıları hiçbir zaman bağıra bağıra dile getirmiyoruz. Ama siz bir tane penaltıyı dile getiriyorsunuz bir kupa maçında. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı ya! Maç bitmiş. Kocaelispor iyi oynamış, bunları söylemenin kime ne faydası var ki. Kocaelispor iyi bir takım. İçeride iyi oynuyorlar. İyi kadro kurmuşlar. Ligde olması gereken camialardan bir tanesi. Taraftarı, stat, her şey çok güzel. Bunları söylememi istiyorsanız, söyledim" açıklamasında bulundu.

        "KOCAELİSPOR’UN OYUNCULARIYLA İLGİLENMİYORUM"

        Kocaelispor’dan Habip Ali Keita ile ilgilendikleri yönündeki haberlerle ilgili olarak net yanıt veren Sergen Yalçın, "Kesinlikle Kocaelispor’un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz" dedi.

        "TANSİYONUN BU KADAR YÜKSELMESİ BANA GARİP GELDİ"

        Maçtaki tansiyonun yüksekliğiyle ilgili olarak Sergen Yalçın, "Bende çok anlamadım bu kadar tansiyonun yükselmesini. Taraftarın oyunun içine girmesi güzel. Tabii ki Kocaelispor taraftarı, takımını desteliyor, onu anlayabilirim ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem lehte ya da aleyhte kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Herkesin başına gelebiliyor. Onlara da geliyor, bize de gelebiliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor bunlarla ilgili. Tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi. Kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor’un ligde sıkıntısı da yok. İyi kadroları da var. Başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş" sözlerini kaydetti.

