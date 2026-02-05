Sergen Yalçın: 1-1'lik skor adaletli gibi duruyor

"TANSİYONUN BU KADAR YÜKSELMESİ BANA GARİP GELDİ"

Maçtaki tansiyonun yüksekliğiyle ilgili olarak Sergen Yalçın, "Bende çok anlamadım bu kadar tansiyonun yükselmesini. Taraftarın oyunun içine girmesi güzel. Tabii ki Kocaelispor taraftarı, takımını desteliyor, onu anlayabilirim ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem lehte ya da aleyhte kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Herkesin başına gelebiliyor. Onlara da geliyor, bize de gelebiliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor bunlarla ilgili. Tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi. Kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor’un ligde sıkıntısı da yok. İyi kadroları da var. Başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş" sözlerini kaydetti.