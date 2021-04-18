Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşSergen Yalçın 10 numara bölgesi için çözüm arıyor - Beşiktaş HABERLERİ
ABONE OL

Sergen Yalçın 10 numara bölgesi için çözüm arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ankaragücü maçından sonra dile getirdiği 10 numara sıkıntısına çözüm arıyor

Sergen Yalçın 10 numara bölgesi için çözüm arıyor - Beşiktaş HABERLERİ
DHA

Tecrübeli teknik adam, ideal on birinde tam 9 futbolcudan hiçbir şekilde vazgeçmezken sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ı değişmeli oynatıyor ve her iki futbolcunun performansından oldukça memnun. Ancak Sergen Yalçın'ın futbol deyimiyle bir türlü 'adamını' bulamadığı mevki ise 10 numara pozisyonu.

Siyah beyazlı takımda bu bölgede 3 futbolcu olmasına rağmen, teknik direktör Sergen Yalçın, istediği verimi tam olarak alabilmiş değil ve üç dört maçta bir, 10 numarada oynayan futbolcuyu mutlaka değiştiriyor. 10 numarada sezona Kayserispor'dan kiralanan Mensah ile başlayan Yalçın, 35 haftalık periyotta Ljajic, Oğuzhan ve Mensah arasında değişen tercihlerde bulunurken, zaman zaman Dorukhan ve Atiba'yı bile bu bölgede denedi. Yalçın, 10 numara pozisyonunda Mensah'a 12, Ljajic'e 9, Oğuzhan'a 7 maçta ilk 11'de görev verirken, Atiba 3, Dorukhan ise 2 kez maça 10 numara pozisyonunda başladı.

Takımın on birinde zorunlu haller dışında çok fazla değişiklik yapmayan Sergen Yalçın, on numara mevkiinde belli periyotlarla sürekli oyuncu deniyor ve ligin bitmesine az bir zaman kala hala ideal on numarasını bulabilmiş değil. Bu durum sezon bitiminde Sergen Yalçın'ın transferde mutlaka bir 10 numara isteyeceğini gösteriyor. Bu bölgede son olarak Oğuzhan Özyakup'u oynatan Yalçın, Oğuzhan'ın sakatlanmasıyla Mensah'ı tercih etmiş ancak Mensah maçı tamamlayamadan 84'üncü dakikada yedek kulübesine dönmüştü. Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda teknik direktör Yalçın'ın bu kez Dorukhan'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son 5 maçta sadece 2 galibiyette kalan Beşiktaş'ta, savunma sıkıntısı da net bir şekilde göze batmaya başladı. Ligin 2'nci devresinin ilk 6 maçında kalesinde 3 gol gören siyah-beyazlılar, sonraki 7 maçta 9 gol yedi. Trabzonspor'dan 2, Antalyaspor'dan 1 gol yedikten sonra tam 4 maç kalesini gole kapatan Beşiktaş defansı, Gaziantep FK maçıyla başlayan periyotta 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi. Siyah-beyazlılar bu periyotta Kasımpaşa'ya yenilirken, Fenerbahçe ve Ankaragücü ile berabere kaldı. Beşiktaş son 7 maçlık periyotta 14 puan toplayıp liderliğini devam ettirse de kaleyi kapatamaması ve skoru korumaya geçtiği zaman dilimlerinde zorlanması, son 7 maç için büyük bir uyarı niteliğini taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Başakşehir - Fenerbahçe maçına saatler kaldı! İşte Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i - Spor Haberleri
FUTBOLRakip Başakşehir! Emre Belözoğlu'nun 11'i...
YORUMLAR| Göztepe - Galatasaray maçının yazar yorumları! Kerem Aktürkoğlu için ne dediler? - SPOR haberleri
FUTBOLOrta sahada işi bitirdiler!
HODRİ MEYDAN| Mustafa Cengiz o ismin istifasını isteyecek! - Son dakika spor haberleri
FUTBOLGalatasaray'da sıcak saatler
İspanya'da Kral Kupası, Athletic Bilbao'yu 4-0 yenen Barcelona'nın oldu
FUTBOLKral Kupası Barça'nın
Galatasaray yöneticisinden olay Mustafa Cengiz sözleri!
FUTBOLYöneticiden olay Cengiz sözleri!
Kerem Aktürkoğlu ŞOV YAPTI! Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİzmir'de Kerem şov!
Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Ankaragücü maçı yorumu
FUTBOL"Böyle fırsat kaç kere gelir arkadaş!"
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku: Ameliyat olacak!
FUTBOLFenerbahçe'de Altay şoku!
Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL1 puana abone! 90+6'da penaltı...