Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, bu talebi kabul görene kadar imza atmamıştı. Barışılı çalıştırıcının istediği oyuncuların başında Alex Teixeira geliyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Brezilyalı oyuncuya geçen hafta resmi teklif yapıldı. Teixeira'nın menajeri siyah beyazlı yönetimden 3.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep etti. Beşiktaş yönetimi 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşma zemini arıyor.

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Brezilyalı yıldız, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Alex Teixeira, 73 gol attı.

LJAJIC KARARI VERİLDİ!

Diğer yandan bir gelişme de Adem Ljajic konusunda yaşandı. Siyah-beyazlılarda Ljajic'e kadroda düşünülmediği menajeri vasıtasıyla iletildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp oyuncuya bonservisinin verilmesi gündemde. Beşiktaş yönetimi böylece Ljajic'in yüksek maliyetinden de kurtulmayı hedefliyor.