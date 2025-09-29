Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımı şu 11 ile sahaya sürdü:

"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham"

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

SVENSSON KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı.

Zecorner Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı.

Öte yandan, siyah-beyazlı takımın genç sağ beki Taylan Bulut da kadroda kendine yer bulamadı.