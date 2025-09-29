Habertürk
        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:26
        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!
        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

        Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımı şu 11 ile sahaya sürdü:

        "Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham"

        Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

        SVENSSON KADRODA YOK

        Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı.

        Zecorner Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı.

        Öte yandan, siyah-beyazlı takımın genç sağ beki Taylan Bulut da kadroda kendine yer bulamadı.

        MUSTAFA HEKİMOĞLU 7 MAÇ SONRA KADRODA

        Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı atlatan Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra Kocaelispor karşısında müsabaka kadrosunda kendine yer buldu.

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da oynanan St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, sırasıyla Eyüpspor, Lausanne ile oynanan iki karşılaşmada, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.

        SANATÇI GÜLLÜ UNUTULMADI

        Beşiktaş Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.

        Kocaelispor karşılaşmasından önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.

