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HaberlerFutbol

Sergen Yalçın'dan Sörloth'a Vida önlemi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor'un en etkili silahı için önlemini aldı. Sörloth'u tutma görevini Domagoj Vida'ya veren Yalçın, Victor Ruiz'den de ekstra dikkat istedi

Beşiktaş

Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin en etkili ismi olan Sörloth için önlemlerini alırken savunmacılarına hata yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Norveçli futbolcuyu tutma görevini Domagoj Vida'ya veren Yalçın, Hırvat stoperden Sörloth'a adım attırmamasını istedi.

YIKIM EKİBİ BURAK VE BOATENG

Beşiktaş'ta ağır gribal enfeksiyon geçiren ve hala iyileşmeyen Adem Ljajic, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Sırp yıldızın yerine geçtiğimiz hafta olduğu gibi Kevin-Prince Boateng'in oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 10 numarada görev vereceği Boateng'in Burak Yılmaz ile birlikte Trabzonspor'un kilidini açmasını bekliyor.

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