Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici. Kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin kazandığı haftada 3 puanla ayrılıp, öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu açıdan değerliydi galibiyet. Duran toptan gol attık. Devre arasında mutlaka duran toptan atmamız gerekiyor dedim. Duran toplarda çok tehlikeli takımız. Bugün oldu. Zor oyundu, savaştık. Kolay değil bazı oyuncular dinlenecek, yoruldular. Düşüyorlar fizik olarak, zor bir periyot yaşıyoruz. Devamı daha da zor olacak. İyi hazırlanmalıyız. Oyuncularımızı iyi değerlendirmeliyiz ki iyi performans verebilsinler. Bu oyun performansa dayalı bir oyun. Tüm oyuncuları fit tutmalıyız.

ADEM VE GÖKHAN TÖRE SÖZLERİ

Adem ve Gökhan Töre 1 ayın üzerinde bizimle antrenman yapmıyorlar. Sivas maçına dönmezler. N'Sakala sakatlandı, durumu ne bilmiyorum. Değişik oyuncuları, değişik yerlerde oynatmalıyız. Bunlar da insan, sürekli değişmeliler. Onları da anlamak lazım. İyi bir oyun olmadı, beğenilecek bir oyun yoktu ama kazanmak önemli. Eleştirilere bakıyorum, ilk yarı şöyle, ikinci yarı böyle. Kimse 90 dakika iyi oynayamaz. Büyük takımsan iyi savunursun, illaki 1 gol atarız. İyi savunma yapmak lazım. Arkaya atılan topların hepsi ofsayt. Bunlar pozisyon falan değil. 20 metre ofsaytı kaldırmıyor, neyi bekliyor.

"HAKEM DÜDÜĞÜ ERKEN ÇALDI"

Larin'in attığı golde, daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Pozisyon faul mü, değil mi bilmiyorum. Görmem lazım. Bana hakem erken düdük çaldı gibi geldi. Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin faul.

VAR TEPKİSİ

Larin'in pozisyonu çok faul değil hocam ya. Ankaragücülü oyuncu kısa boylu. Alakası yok. VAR'a gitse gol olurdu. Halis Hoca niye düdük çalıyor, anlamadım. VAR niye var, bunun için var. VAR'dan faul derlerse gider bakar, iptal edersin. Çok kolay düdük. VAR'dan seyret, yine ver. Niye düdük çalıyorsun, VAR var. Gel seyret derlerse gider seyredersin. Anlam veremedim. Benim tepkim VAR ile ilgili. VAR bunun için var. Bekle orayı. VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok. Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz? Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra neler oldu. Yeter mi?"