Sergen Yalçın derbiye 4 değişiklikle çıktı!

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası’nda 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11’inden 4 değişiklikle derbiye çıktı.

Yalçın; savunmada Tiago Djalo ve Yasin Özcan’ın yerine Felix Uduokhai ile Rıdvan Yılmaz’a şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan ve Milot Rashica kulübeye geçerken; Kristjan Asllani ile Vaclav Cerny formayı giydi.

Beşiktaş’ın, Galatasaray maçı 11’i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz - Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan - Hyeon-Gyu Oh.

5 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşıyor. Kartal’da devre arasında kadroya katılan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Oh Galatasaray mücadelesiyle birlikte ilk derbilerine çıktılar.

Ayrıca yedek kulübesinde bulunan Yasin Özcan, Taylan Bulut ile Devis Vazquez de Sergen Yalçın’dan ilk derbileri için şans bekliyor.

TÜPRAŞ STADYUMU KAPALI GİŞE

Beşiktaş - Galatasaray derbisine siyah-beyazlı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Biletleri satışa çıktıktan yaklaşık 2 dakika sonra tüketen taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nu da tam kapasite doldurdu. 40 bin Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisinde takımlarını desteklemek için stattaki yerlerini aldılar.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi görsel bir şölen de gerçekleştirdi. Kendilerine dağıtılan siyah ve beyaz bayrakları sallayarak marşlar söyleyen futbolseverler, daha sonra ‘1903’ten beri kral biziz bu alemde’ ve ‘Ne bir heves ne bir tutku’ yazılı pankartlar açtılar.

Ayrıca elinde Beşiktaş atkısı olan bir taraftar görseli de koreografi olarak tribünlerde gösterildi.