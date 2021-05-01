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Sergen Yalçın: Fantastik bir skor oldu

Hatayspor karşısında 7-0’lık galibiyetle şampiyonluğa 1 adım daha yaklaşan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından alınan skorun fantastik olduğunu söyleyerek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade etti.

Sergen Yalçın: Fantastik bir skor oldu

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u sahasında 7-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki en farklı galibiyete imza atan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Toplantıda soru almayan Sergen Yalçın, “Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. 3 puandan daha fazlasını ifade eden bir maçtı bu. Çünkü final yolunda artık gerçekten maçlar çok zor ve herkes çok mücadele ediyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve oyunlar kolay olmuyor. Alınan skor fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi. İlk 15 dakikada 3 gol gelmesiyle farklı bir skor ortaya çıktı. Ama oynanan oyun, oyuncuların iştahı, arzusu, istekleri ve motivasyonları, bugün maksimum seviyedeydi. İlk 45 dakikada sezonun en iyi oyununu oynadık diyebilirim. Oyuncuların hepsine teşekkür ederim. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli daha aştı. İnşallah kalan 3 haftalık final bölümünde daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz. En büyük arzumuz bu” ifadelerini kullandı.

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