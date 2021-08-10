Sergen Yalçın'ın yeni lideri Teixeira

Beşiktaş sonunda Alex Teixeira'ya kavuştu. Dün İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldız 1 hafta karantinada kalacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu 16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Alex Teixeira son resmi maçını Jiangsu Suning ile 12 Kasım 2020'de oynadı. Brezilyalı oyuncu ocak ayından bu yana kulüpsüz.

Bu süreçte bireysel antrenmanlar yapan Teixeira'nın maç eksiği var. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız futbolcuyu 14 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi grup maçları başlayana kadar hazır hale getirmek istiyor.

Ayrıca eylül ayının ilk haftasını milli maç arası olacak. Bu süreçte siyah-beyazlılar bir hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Yalçın, böylece Teixeira'nın maç eksiğini kapatmayı planlıyor. Yıldız futbolcu Sergen Yalçın'ın saha içindeki lideri olacak.