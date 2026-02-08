Habertürk
        Sergen Yalçın: Sezonun en kötü 20 dakikasını oynadık - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Sezonun en kötü 20 dakikasını oynadık

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Corendon Alanyaspor karşısında sezonun en kötü 20 dakikasını oynadıklarını, daha sonra oyunun kontrolünü ele almalarına rağmen galip gelemediklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:37 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:37
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        2

        "SEZONUN EN KÖTÜ 20 DAKİKASINI OYNADIK"

        Sezonun en kötü 20 dakikasını oynadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Beklemediğimiz şeyler oldu. Psikolojiyi, taraftarı kaybettik. Toparlamamız zaman aldı. 25’ten sonra oyun bizim kontrolümüze geçti. İkinci yarı yine oyununun kontrolü bizdeydi. Çocuklar çok mücadele etti geri çevirmek için ama olmadı. Zaman zaman böyle hatalar oluyor. Kazanacak pozisyonları da bulduk, 3 ve 4. golü bulabilirdik. Net pozisyonlar kaçırdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni gelen oyuncularımızın da ilk etapta görüntüleri fena değildi. Umarım bundan sonra daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

        3

        "ALDIĞIMIZ OYUNCULARIN HEPSİ KENDİ TAKIMLARINDA OYNAYAN OYUNCULAR"

        53 yaşındaki teknik adam, transfer dönemini de değerlendirerek, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sürecin sıkıntılı olduğunu dile getirmiştim. Aldığımız oyuncuların hepsi kendi takımlarında oynayan oyuncular. Hepsi önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviye yapmayı uygun bulduk. Ben iyi olacak diye düşünüyorum. Yeni inşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Ben doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Biz aldığımız oyuncuları defalarca izledik. Fizik gücü olan ve Beşiktaş ihtiyacı olan oyuncular. Umarım burası da onlar için de iyi bir yer olur" şeklinde konuştu.

        4

        "ERSİN’İN İYİ KALECİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Özellikle müsabakanın ilk yarısında kaleci Ersin Destanoğlu’na tribünler tarafından gösterilen tepkilere de değinen Sergen Yalçın, "Ersin’e her yenilen golden sonra yapılan tepkiler var. Bizim alt yapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Ben iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama futbol böyledir, bazen sıkıntı yaşarsınız. Ersin’in şu anda güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bir futbolcunun yaşayacağı en kötü şeydir bir müsabakada. Ersin bunu iyi kaldırıyor. Ben kaldırdığını düşünüyorum. İlk yarı tepki gördü ama ikinci yarı takım mücadele edince Ersin’e tepki de gitti. Demek ki bu takımla ilgili bir durum. Bu takım kaybediyorsa hepimiz kaybediyoruz, kazanırsak hepimiz kazanıyoruz. Ersin gibi bir oyuncunun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

        5

        "TAKIMIN İKİNCİ YARIDAKİ OYUNU ÇOK TATMİN EDİCİYDİ"

        Yalçın, ilk oyuncu değişikliğini 78. dakikada yapmasına ilişkin gelen bir soruya, "Takımın ikinci yarıdaki oyunu çok tatmin ediciydi. Önde oynamaya çalıştık. O dakikaya kadar performans düştüğünü görmedim. Bu tür değişiklikler bazen erken, bazen geç oluyor. Ben takımın ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Her an gol gelebilecek görüntü vardı ama bugün için kısmet değilmiş" cevabını verdi.

        6

        "EN AZ 10-12 DAKİKA BEKLERKEN 6 DAKİKA GELDİ"

        İkinci yarının sonuna 6 dakika ilave edilmesini de eleştiren tecrübeli teknik adam, "İkinci goldeki VAR’da geçen süre 6 dakikaydı. Zaten rakip kaleci 5 kere yerden kalkmadı. Biz de ne olduğunu anlamadık. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. Oyun çok durdu. Buraya gelen takımlar yerden kalkmıyor. Puan almaya çalışıyorlar normal olarak. Onları da eleştirmiyorum, onlar da 1 puanı kar görüyor. Biraz daha oyun oynansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Avrupa’ya çıkınca bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Burada 45-50 dakika top oyunda kalıyor. Avrupa’da 70’in üzerine çıkıyor, oyuncular sonra ciddi sakatlık yaşıyor" açıklamasında bulundu.

        7
