Sergen Yalçın: Sezonun en kötü 20 dakikasını oynadık

"ERSİN’İN İYİ KALECİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özellikle müsabakanın ilk yarısında kaleci Ersin Destanoğlu’na tribünler tarafından gösterilen tepkilere de değinen Sergen Yalçın, "Ersin’e her yenilen golden sonra yapılan tepkiler var. Bizim alt yapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Ben iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama futbol böyledir, bazen sıkıntı yaşarsınız. Ersin’in şu anda güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bir futbolcunun yaşayacağı en kötü şeydir bir müsabakada. Ersin bunu iyi kaldırıyor. Ben kaldırdığını düşünüyorum. İlk yarı tepki gördü ama ikinci yarı takım mücadele edince Ersin’e tepki de gitti. Demek ki bu takımla ilgili bir durum. Bu takım kaybediyorsa hepimiz kaybediyoruz, kazanırsak hepimiz kazanıyoruz. Ersin gibi bir oyuncunun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.