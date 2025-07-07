Sergey Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin yok edilmesi gerektiğini belirterek, "Meselenin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan, sürdürülebilir çözüme ulaşmak mümkün değil." dedi.

Lavrov, Macaristan'daki Magyar Nemzet gazetesine verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizine değinen Lavrov, Rusya'nın krizin diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirterek, "Ancak ateşkes değil, kalıcı barış söz konusu olmalı. Çatışmalara ara vermeye ihtiyacımız yok. Bunu, ​Kiev yönetimi ve dış güçler, birlikleri yeniden toparlamak, seferberliği sürdürmek ve askeri potansiyeli güçlendirmek için istiyor." şeklinde konuştu.

REKLAM

Lavrov, Rusya'nın barış şartlarını sıralayarak, "Meselenin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan, sürdürülebilir çözüme ulaşmak mümkün değil. İlk önce NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimaliyle bağlantılı olarak Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Yugoslavya, Irak ve Libya'daki eylemlerine işaret eden Lavrov, "NATO, doğuya doğru yayılma yönünde politika izliyor. Dolayısıyla, NATO'nun Ukrayna'da üs kurması ve Ukrayna'nın askeri bloka çekilmesi ihtimali, ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit. " dedi.

Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklarda Rusça konuşan vatandaşların haklarının tesis edilmesinin önemini vurgulayan Lavrov, sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi, ilhak edilen Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin uluslararası alanda Rus toprakları olarak tanınması gerektiğini belirtti. Lavrov, şöyle devam etti: "Gündemde, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması, açılan tüm davaların kapatılması ve Batı'da yasa dışı olarak el konulan varlıkların iade edilmesi var. Tüm bu hükümlerin bağlayıcı barış anlaşmasında yer alması lazım. Ukrayna, kökenlerine dönmeli ve yasal devlet temelini oluşturan belgelere uymalı. Ukrayna'nın tarafsız olması, herhangi bir askeri bloka katılmaması ve nükleer silaha sahip olmamasıyla ilgili hükümler, 1990 tarihli Egemenlik Bildirgesi'nde yer alıyor." REKLAM Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da mayıs ve haziranda Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, üçüncü tur müzakere tarihinin belirlenmek üzere olduğunu dile getirdi.