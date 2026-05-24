'Sergi Kültürü ve Halil Paşa' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı başlıklı sergisi kapsamında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte sergi kültürünün dönüşümünü odağına alan ücretsiz bir konuşma gerçekleştiriyor. Serginin küratörü Özlem İnay Erten ve akademisyen Seza Sinanlar Uslu’nun katılımıyla, 4 Haziran Perşembe, 18.30’dadüzenlenecek “Sergi Kültürü ve Halil Paşa: Pera Salon Sergilerinden Galatasaray ve Ankara Sergilerine” başlıklı konuşma, Halil Paşa’nın sanat yaşamı üzerinden sergileme pratiklerini ve sanatın kurumsallaşma sürecini ele alacak.

Sergi kültürünün dönüşümüne tarihsel bir bakış

Konuşma, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren şekillenen sergi kültürünü, Pera Salon Sergileri’nden Galatasaray Sergileri’ne ve Cumhuriyet’le birlikte Ankara’da yoğunlaşan sanat ortamına uzanan bir hat üzerinden ele alacak. Bu süreçte sergilerin, sanat üretiminin dolaşıma girdiği ve sanat ortamının biçimlendiği başlıca zeminlerden biri olarak nasıl işlediği tartışmaya açılacak.

Halil Paşa üzerinden sergi pratiğini okumak

Halil Paşa’nın sanat pratiği, bu dönüşümün izini sürmek için güçlü bir örnek sunuyor. Genç yaşta katıldığı ilk karma sergiden itibaren dönemin başlıca sergi platformlarında yer alan sanatçı, farklı dönemlerde değişen sergi ortamlarıyla kurduğu süreklilik üzerinden üretim pratiği ile sergi kültürü arasındaki ilişkiyi görünür kılıyor. Özellikle Galatasaray Sergileri’ndeki uzun soluklu katılımı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da Türk Ocağı ile Halkevi gibi kurumlarda açılan sergilerde yer alması, sanatçının bu dönüşüm içindeki aktif konumunu ortaya koyuyor. Paris başta olmak üzere uluslararası sergilere katılımı da bu pratiğin çok katmanlı yapısını tamamlıyor.

Sergiyi farklı bir bağlamda okumak

Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek konuşma, Halil Paşa’nın sanat yaşamını merkeze alarak sergi kültürünün Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönüşümünü bütüncül bir çerçevede ele alacak. Etkinlik, izleyicilere hem sergiyi farklı bir bağlamda değerlendirme hem de Türkiye’de sergi kültürünün tarihsel gelişimini çok katmanlı bir perspektifle okuma imkânı sunacak.