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        Haberler Spor Transfer Sergio Oliveira için flaş transfer iddiası! - Son dakika Galatasaray haberi - Futbol Haberleri

        Sergio Oliveira için flaş transfer iddiası!

        Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira hakkında Yunan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:18
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        Galatasaray'ın gözden çıkardığı Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

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        Sport24'te yer alan habere göre; Portekizli orta saha, Yunanistan'ın dev kulüplerinden Panathinaikos ile anlaştı.

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        Panathinaikos'un Oliveira için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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        Yeşil Yoncalar'ın görüşmeleri mutlu sonla noktalayıp transferi kısa süre içinde resmen açıklamayı planladığı vurgulandı.

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