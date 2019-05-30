Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Tecrübeli futbolcu, bugün düzenlediği basın toplantısında kontratı bitene kadar takımda kalacağını açıkladı. Ramos, başkan Florenito Perez ile aralarında bir sorun bulunmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"AKILLARDA ŞÜPHE KALMASIN"

"Başkan ile hiçbir problemim olmadı. Şunu tekrar etmek istiyorum. En azından kontratım bitene kadar Real Madrid'de kalacağım. Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum, istemedim. Tüm Madridistalar'a sesleniyorum, bu formayla bırakmak istiyorum. Söylentilerin ve haberlerin ardından bu toplantıyı yapmak ve açıklık getirmek istedim. Akıllarda şüphe kalmasın."

"ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM"

Başkan Florentino Perez burada olsaydı, Real Madrid ile ömür boyu kontrat yapmak istediğimi söylerdim. Çin'den teklif geldiği doğru. Masada böyle bir teklif vardı ve ben de bunu Başkan Perez'in yüzüne söyledim. Bunun için yalan söyleyemem. Florentino Perez ile ekonomik koşulları konuşmadım. Aramızdaki konu, karşılıklı güven ve sevgiydi."