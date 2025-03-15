Serhat Sütlü: Bu maçın bizim için önemi büyüktü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, oyuncularının haftayı 3 puan arzusuyla geçirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Burak hocayla belli bir oyun oynamaya, felsefe değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Daha çok topa sahip olan daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bunu puanlarla süslememiz zorlaşmıştı. Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.