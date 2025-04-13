Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Serhat Sütlü: Hayal kırıklığı yaşıyoruz - Kasımpaşa Haberleri

        Serhat Sütlü: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Antrenör Serhat Sütlü, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        Sütlü, Kayserispor'u tebrik ederek, "Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, "Bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü her anında maçı domine eden bir Kasımpaşa, savunma arkası atılan toplar ve pozisyon arayışları. 11'e 11 oyunu değiştikten sonra, kırmızı karttan sonra oyuncu grubunda bir rahatlama ve bir anlık konsantrasyon eksikliğinde de geriye düştük. 1-0'dan sonra tekrar beraberliği arayan bir oyuncu grubu. Üzgünüz, lig devam ediyor. Bir an önce bugünü unutup bir sonraki maçımıza hazırlanmak niyetindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyoruz, zor bir süreçten iyi bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar. Yolları açık olsun" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'