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        Haberler Objektife Takılanlar Serhat Teoman ve Leyla Feray'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri

        Serhat Teoman ile Leyla Feray'dan evlilik açıklaması

        Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray, alışveriş yaparken görüntülendi. Oyuncu çift evlilik sorusuna, "Vakti zamanı geldi gibi, düşünüyoruz artık" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:10
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Serhat Teoman ile Leyla Feray, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu çifte, evlilik planları hakkında sorular yöneltildi.

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        Serhat Teoman; "Evlilik hazırlığı için altın almaya gelmedik, ama sizin evliliğe taktığınız gibi bizim de niyetimiz var. Vakti zamanı geldi gibi, düşünüyoruz artık" dedi. Şimdilik bir şey almadıklarını belirten oyuncu; "Bu tarz sohbetleri de hiç sevmem" diyerek espri yaptı.

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        Öte yandan Serhat Teoman, yeni projelere başladıklarını, kendisinin ve sevgilisi Leyla Feray’ın tiyatro oyunları üzerinde çalıştığını dile getirdi.

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        Serhat Teoman tiyatroya olan sevgisini; “Parayla olmaz tiyatro. O başka bir aşk. Tiyatro er meydanıdır, bekleriz herkesi” sözleriyle ifade etti.

        Serhat Teoman, Halil Ergün’ün genç oyuncuların ücretlerine dair açıklamaları hakkında ise "Halil ağabey’i çok severim. Öyle uygun görmüştür ve doğru söylemiştir. Ben hiç bilmem bu tarz şeyleri" ifadelerini kullandı.

        Halil Ergün, "Yeni nesilden başrol oyuncuların aldıkları ücretleri duydum, şoke oldum. Olamaz böyle bir ücret" demişti.

        #Leyla Feray
        #Serhat Teoman
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