Güney Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk, 7 kişiyi öldüren Rum Muhafız Ordusu'nda görevli seri katil, teğmen Nikos Metaksas ile ilgili çok önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Rum medyasına göre; normalde kadınları boğarak öldüren Metaksas, Nepal uyruklu Asmita Khadka Bista'da farklı bir yöntem kullandı. Bista'nın üzerinde yapılan incelemelerde, 'bıçaklama ve kurşun izlerine' de rastlandı. Haberlere göre; Bista ile birlikte olan Rum Subayı, daha sonra kadına işkence yaptı ve onu öldürdü. Gazeteler, "Metaksas cinayetleri sırasında belirli bir modelle öldürme yapmadı" yorumunu yaptı.

Güney Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk, 7 kişiyi öldüren Nikos Metaksas.

İHBARLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR



DHA'da yer alan habere göre Rum Emniyet Müdürlüğü de, olaylarla ilgili kendilerine onlarca şikâyetin geldiğini ve bunların titizlikle incelendiğini açıkladı. Rum medyası, gelişmeyi 'yağmur gibi ihbar geliyor' başlıkları ile okurlarına aktardı. Metaksas'ın sahte isimlerle Eskort sitelerinden de birçok kadınla konuştuğu belirlendi. Rum polisinin, 'seri katil'in konuştuğu kadınların yaşayıp yaşamadığını araştırdığı kaydedildi.