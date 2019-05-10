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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seri katil Rum subayı kadın bir kurbanını da işkence ile öldürmüş!

DHA

Güney Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk, 7 kişiyi öldüren Rum Muhafız Ordusu'nda görevli teğmen Nikos Metaksas'ın kurbanlarından 35 yaşındaki Nepal uyruklu Asmita Khadka Bista'ya işkence yaptığı ortaya çıktı

Rum seri katil

Güney Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk, 7 kişiyi öldüren Rum Muhafız Ordusu'nda görevli seri katil, teğmen Nikos Metaksas ile ilgili çok önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Rum medyasına göre; normalde kadınları boğarak öldüren Metaksas, Nepal uyruklu Asmita Khadka Bista'da farklı bir yöntem kullandı. Bista'nın üzerinde yapılan incelemelerde, 'bıçaklama ve kurşun izlerine' de rastlandı. Haberlere göre; Bista ile birlikte olan Rum Subayı, daha sonra kadına işkence yaptı ve onu öldürdü. Gazeteler, "Metaksas cinayetleri sırasında belirli bir modelle öldürme yapmadı" yorumunu yaptı.

Güney Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk, 7 kişiyi öldüren Nikos Metaksas.

İHBARLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

DHA'da yer alan habere göre Rum Emniyet Müdürlüğü de, olaylarla ilgili kendilerine onlarca şikâyetin geldiğini ve bunların titizlikle incelendiğini açıkladı. Rum medyası, gelişmeyi 'yağmur gibi ihbar geliyor' başlıkları ile okurlarına aktardı. Metaksas'ın sahte isimlerle Eskort sitelerinden de birçok kadınla konuştuğu belirlendi. Rum polisinin, 'seri katil'in konuştuğu kadınların yaşayıp yaşamadığını araştırdığı kaydedildi.



GÖLDE BİR KADININ SÜTYENİ BULUNDU

Aramaların yoğun olarak devam ettiği, 'Kırmızı Göl' olarak bilinen bölgede ise dün bir kadın sütyeni bulundu. Sütyenin inceleneceği ve gölde bulunan 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola'ya mı yoksa başka bir kadına mı ait olduğunun araştırılacağı kaydedildi. Rum Emniyet Müdürlüğü de, görevli polislerin, kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının incelenmesi çalışması başlattığı ifade edildi. Araştırmalar için üç müfettiş atandı.

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