Şerif Sezer: Yılmaz Güney'e yapılan eleştiriler haksız

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk Sanat Müziği’nin mirasını gün yüzüne çıkaran 'Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar' konseri, pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi.

Fikret Erkaya - Beyza Uyanoğlu

Konsere katılanlar arasında; Revna Demirören, Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Şerif Sezer, Rabia Soytürk ve Buse Buçe Kahraman gibi isimler de vardı.

Revna Demirören - Beyza Uyanoğlu

Gecede görüntülenen usta oyuncu Şerif Sezer, nostaljik müziğe olan bağlılığını dile getirerek; "Biz radyo çocuğu olarak yetiştik, büyüdük. Televizyon sonradan hayatımıza girdi, plak dinlerdik. Bugünkü şarkıları sevmiyorum, teknolojiden uzak müzik seviyorum” dedi. Final yapan dizisi hakkında da konuşan Sezer; "Biz de mutluyduk ama reyting canavarı bizi de yedi. Yapacak bir şey yok, kısmetmiş" ifadelerini kullandı.

Sezer, senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Güney'in üstlendiği 1981 yapımı 'Yol' filminde rol almıştı.

'Yol', 1982'deki Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Film' seçilip, Altın Palmiye Ödülü'nü kazanmış ve bu ödülü alan ilk Türk filmi olmuştu. Şerif Sezer, filmde Tarık Akan ile rol almıştı.

Usta oyuncu, Yılmaz Güney'e yapılan eleştirilerin haksız bulduğunu ifade etti. Sezer; "Sinemamızın dâhisi. Ona laf söylemek kimsenin haddi değil" dedi.

Alejandro González Iñárritu Şerif Sezer, Oscar ödüllü yönetmen Alejandro González Iñárritu’nun genç yaşta 'Yol' filmini izledikten sonra sinemacı olmaya karar verdiğini söylemesinin kendisini derinden etkilediğini belirterek; "Böyle bir şeyi duymak ayağımı yerden kesti. Oscarlı bir yönetmenin bu sözleri çok büyük bir şey" dedi. "Yılmaz Güney'i izletmeyin" Haberi Görüntüle Yılmaz Güney Sosyal medyanın bugünkü kadar yaygın olmadığı dönemde de uluslararası fırsatlar yakaladığını hatırlatan Sezer; "Yol’dan sonra "Hakkâri’de Bir Mevsimde" oynadım. Almanya’da dergilerin kapaklarındaydım, Bodrum’da turistler beni tanıyordu” sözleriyle, o günleri andı. "UFAK BİR SET KAZASI" Geceye katılan bir diğer isim Rabia Soytürk ise parmağındaki sargıyla dikkat çekti. Beyza Uyanoğlu - Rabia Soytürk Sette yaşadığı küçük kazayı anlatan oyuncu; "Ufak bir set kazası oldu, bazen olabiliyor böyle şeyler. Biraz sakarımdır; aksiyon sahnesinde oldu. Ekibimiz hemen hastaneye götürdü, tedavi oldum ve günüme devam ettim. Yoğun tempoya bağlı bir talihsizlik diyelim" diye konuştu. Rabia Soytürk Konserin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Soytürk; "Beyza Hanım çok sevdiğim bir insan, onun gecesinde yer almak benim için mutluluk. Günlük hayatımda çok plak dinlemem ama böyle davetlerde dinlemekten keyif alıyorum" dedi. Soytürk, müziğin hayatındaki yerini ise; "Setten çok yorgun geldim, burası beni dinlendirecek. Kulağıma ve ruhuma hoş gelen her müziği severim" sözleriyle anlattı. Rol aldığı diziye de değinen oyuncu; "Allah gücünü, mutluluğunu artırsın işimizin" diyerek, ekibe iyi dileklerde bulundu. Soytürk, müzik dünyasına adım atan Beren Saat hakkında; "Kadınların yeniliğe açık olması çok güzel, cesaretli bir iş. Beren Saat’i başarılı buluyorum" yorumunu yaptı.