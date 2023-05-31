Şerife isminin anlamı nedir?

HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Şerife isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ŞERİFE ADININ ANLAMI NEDİR?

Şerife ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Şerife adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Şerife isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

ŞERİFE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Şerife ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Kutsal, şerefli. Soylu, temiz.

ŞERİFE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Şerife ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Şerife adını koymak caizdir.

ŞERİFE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Şerife ismini kullanan 161.516 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Şerife ismini kullanan 18.574 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Şerife ismini kullanan 11.083 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Şerife ismini kullanan 7.486 kişi bulunmaktadır.

ŞERİFE ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Şerife ismindekiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

ÖNERİLEN VİDEO