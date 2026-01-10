Habertürk
        Serikspor - İstanbulspor: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Serikspor - İstanbulspor: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Serikspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:49
        İstanbulspor, Serik'i üç golle geçti
        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Serikspor'un sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbul'da yapılan maçta rakibini 3-0 yendi.

        Stat: Esenler Erokspor

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran

        Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Dk. 46 Skvortsov), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Dk. 77 Emre Nefiz), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Dk. 77 Spasov), Guibero (Dk. 67 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 46 Adeola)

        İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Dk. 79 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 66 Vefa Temel), Mamadou (Dk. 67 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Cham)

        Goller: Dk. 5 Mamadou, Dk. 30 Erten Ersu (kendi kalesine), Dk. 64 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Guibero, Dk. 39 Burak Asan, Dk. 84 Sertan Taşqın (Serikspor)

        Feci kaza: Otomobil bahçeye uçtu, 6 yaralı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

