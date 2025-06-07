Sıcak havalarda iştahsızlık, serinletici tatlılar ve hazır içecekler cazip gelse de dikkat! Yaz aylarında yapılan basit ama yaygın beslenme hataları, hem kısa hem de uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

YAZ AYLARINDA KAÇINILMASI GEREKEN YAYGIN BESLENME HATALARI

1. SU İÇMEYİ UNUTMAK

Yaz mevsiminde sıcaklıkların artmasıyla birlikte vücudumuz daha fazla terleyerek su kaybeder. Bu durum yeterince su içilmediğinde halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve hatta sıcak çarpması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Günde en az 2,2 - 3 litre su tüketmeye özen gösterin. Su içmekte zorlanıyorsanız içine birkaç dilim limon, salatalık veya taze nane ekleyerek suyu daha ferah hale getirebilirsiniz.

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2. ŞEKERLİ İÇECEKLERE FAZLA YÜKLENMEK

Soğuk gazlı içecekler, tatlandırılmış buzlu çaylar ve hazır meyve suları yaz aylarında cazip hale gelir. Ancak bu içecekler yüksek miktarda şeker ve boş kalori içerir. Aşırı tüketim, kilo artışı, ani kan şekeri dalgalanmaları ve diş sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bunun yerine şekersiz limonata, maden suyu, ayran veya doğal soğuk bitki çayları gibi sağlıklı içecekler tercih edin.

3. ÖĞÜNLERİ ATLAMAK Sıcak havalarda iştah kaybı yaşanması doğaldır. Ancak bu, öğün atlamak için bir bahane olmamalı. Öğün atlamak, metabolizmanın yavaşlamasına ve günün ilerleyen saatlerinde aşırı yeme eğilimine neden olabilir. Bunun yerine daha hafif ama besleyici öğünlerle gününüzü dengeli geçirin. Sık ama küçük porsiyonlar tercih edin. 4. DONDURULMUŞ TATLILARDA AŞIRIYA KAÇMAK Dondurma yazın vazgeçilmezi olsa da, abartılı tüketimi fazla şeker ve kalori alımına yol açar. Ara sıra tüketmekte sakınca yok; fakat porsiyonlara dikkat edin. Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için evde meyveli dondurmalar, yoğurtlu buzluk tarifleri ya da düşük şekerli sorbeler gibi daha sağlıklı alternatifleri deneyebilirsiniz. REKLAM 5. AĞIR VE YAĞLI YİYECEKLERİ TERCİH ETMEK Kızartmalar, kremalı soslar ve yağlı etler yaz mevsimi için uygun değildir. Bu tür gıdalar sindirimi zorlaştırır ve vücutta ağırlık hissine neden olabilir. Bunun yerine, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış hafif yemekler tercih edin. Taze sebzeler ve yağsız proteinler yaz aylarında en iyi dostunuz olabilir. 6. YETERİNCE MEYVE VE SEBZE TÜKETMEMEK Yaz, meyve ve sebze çeşitliliği açısından oldukça zengin bir dönemdir. Ancak birçok kişi bu fırsatı yeterince değerlendirmez. Mevsim sebze ve meyveleri; vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin olduğu gibi yüksek su içerikleriyle de sıvı dengenizi destekler. Her öğünde tabağınızın en az yarısını taze sebze ve meyvelerle doldurun. Şeker içeriği yüksek meyvelerde ise porsiyon kontrolünü unutmayın.

7. GÜNEŞE FAZLA MARUZ KALMAK Doğrudan beslenmeyle ilgili olmasa da, güneşe fazla maruz kalmak sıvı kaybına, cilt yanıklarına ve uzun vadede cilt sağlığına zarar verebilir. Güneşin yoğun olduğu saatlerde açık alanda uzun süre kalmamaya özen gösterin. Güneş kremi kullanın, şapka takın ve bol su tüketerek kendinizi koruyun. REKLAM YAZ AYLARINDA BESLENME ŞEKLİNİZDE YAPMANIZ GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER 1. KIZARMIŞ VE YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN Yüksek yağ içeren kızarmış gıdalar sindirimi zorlaştırır, vücudu yorar ve sıcak havalarda sizi daha da halsiz hissettirebilir. Yaz sofralarında buğulama, fırın ya da ızgara yöntemleriyle hazırlanmış sebze ve proteinlere yer verin. 2. MEVSİMİN TAZE ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN Domates, karpuz, salatalık, kayısı, üzüm gibi yaz sebze ve meyveleri, hem vitamin hem de su içeriği bakımından oldukça faydalıdır. Bağışıklık sisteminizi destekler, sizi hem serin hem de enerjik tutar. Ancak meyvelerdeki doğal şekere dikkat ederek porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin. 3. ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE HİJYENİ ÖN PLANDA TUTUN Yaz aylarında et, süt, balık ve yumurta gibi protein kaynaklarının hızlı bozulma riski vardır. Bu nedenle soğuk zinciri bozulmamış, iyi pişirilmiş ve hijyenik koşullarda saklanmış ürünler tüketmeye dikkat edin.