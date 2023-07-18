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        16 yaşındaki Mehmet Ali, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

        Şanlıurfa'da, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ali Kırgın'ın cansız bedeni bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:34
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        16 yaşındaki Mehmet, Fırat Nehri'nde boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Mehmet Ali Kırgın (16), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

        Kırgın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleriyle dalgıçlar sevk edildi.

        Arama yapan ekipler, Kırgın'ın cansız bedenine ulaştı. Kırgın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        #Şanlıurfa Haberleri
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