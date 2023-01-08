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Serkan Balcı: "Gollü bir derbi bekliyorum"

Eski futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Habertürk Spor'a yorumladı.

Serkan Balcı:

Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten eski futbolcu Sercan Balcı, dev derbi öncesi Habertürk Spor'a konuştu. Kariyerinde 6 derbiye çıkan Balcı, bu akşam gollü bir derbi beklediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"HAKEM UMARIM ETKİLEMEZ"

"Ben gollü bir derbi bekliyorum. Hakem hatası olmazsa güzel bir olacaktır. Ama bu son zamanlarda hakem olayları çok konuşuluyor. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra yaşanan o hakem krizleri krizleri derbiyi umarım etkilemez. Umarım gergin bir maç olmaz. Gollü bir derbi bekliyorum. Skor tahminim 3-1 Fenerbahçe."

"İKİ TAKIM DA DÜNYA KUPASI SONRASI RİTİM BULAMADI"

"Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'de olduğu gibi Galatasaray'da da futbol anlamında düşüş var. Bir ritim sağlamışlardı. Tekrar ritim bulmaları gerecek. Fenerbahçe'de de Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatay galibiyeti geldi. Antalya maçında ise saha kötüydü, 5 dakikada 2-1 oldu maç zaten. Son dakikalarda olaylı bir hakem pozisyonu vardı ve farklı sonuçlar alabilirdi. Ama baktığınız zaman Dünya Kupası'ndan önceki Fenerbahçe'yi göremedik henüz. Galatasaray'da da göremedim son maçlarda. Ama oynadıkça iki takım da o ritmi sağlayacaktır. Derbilerin skoru önceden tahmin edilemez. Ama gergin geçerse eğer kısır bir derbi bekliyor bizi. Çünkü oyun çok duruyor öyle bir durumda."

"DERBİNİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ..."

"Galatasaray'da Icardi iyileşti ama ben Gomis'in oynayacağını düşünüyorum. Son haftalarda o sırtladı takımı. Derbinin öne çıkacak isimlerinden olabilir. Bir de Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'da defansın arkasına yapacağı koşularla tehlikeler yaratabilir. Fenerbahçe'de ise Batshuayi'nin gol vuruşları bu sene çok daha iyi, çok formda. Öne çıkan isim olabilir. Onun dışında Joshua King'den derbide gol bekliyorum. Çok güçlü, etrafındakileri de oynatabilen bir oyuncu."

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