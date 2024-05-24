Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e Cannes sürprizi: Beni görünce şoka girdi - Magazin haberleri

        Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e Cannes sürprizi

        Serkan Çayoğlu, Fransa'da düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali'ne katılan eşi Özge Gürel'e sürpriz yaptı. Festival dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Çayoğlu; "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni görünce şoka girdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 08:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çayoğlu, Cannes Film Festivali'ne katılan eşi Özge Gürel'e sürpriz yaptığını söyledi.

        2

        "EŞİME SÜRPRİZ YAPTIM"

        Serkan Çayoğlu, o anları; "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni gerince şoka girdi ve çok sevindi. Kısa geçti ama güzeldi. Ben döndüm kendisi bir kaç gün daha orada kalacak" sözleriyle anlattı.

        3

        "ÖZGE HARİKAYDI"

        Serkan Çayoğlu, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncuları eleştirerek "Orada onlar değil, ben olmalıydım" şeklindeki eleştirisine; "Özge, bence harikaydı. Çok da güzel pozlar verdi. Çok da güzel bir tören geçirdi" şeklinde yorum yaptı.

        #Serkan Çayoğlu
        #Özge Gürel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        SEC'ten Ethereum Spot ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Ethereum Spot ETF’ler için yeşil ışık
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        Reisi'nin helikopter kazası raporu
        Reisi'nin helikopter kazası raporu
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat