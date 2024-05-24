Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e Cannes sürprizi
Serkan Çayoğlu, Fransa'da düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali'ne katılan eşi Özge Gürel'e sürpriz yaptı. Festival dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Çayoğlu; "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni görünce şoka girdi" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çayoğlu, Cannes Film Festivali'ne katılan eşi Özge Gürel'e sürpriz yaptığını söyledi.
"EŞİME SÜRPRİZ YAPTIM"
Serkan Çayoğlu, o anları; "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni gerince şoka girdi ve çok sevindi. Kısa geçti ama güzeldi. Ben döndüm kendisi bir kaç gün daha orada kalacak" sözleriyle anlattı.
"ÖZGE HARİKAYDI"
Serkan Çayoğlu, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncuları eleştirerek "Orada onlar değil, ben olmalıydım" şeklindeki eleştirisine; "Özge, bence harikaydı. Çok da güzel pozlar verdi. Çok da güzel bir tören geçirdi" şeklinde yorum yaptı.