"EŞİME SÜRPRİZ YAPTIM"

Serkan Çayoğlu, o anları; "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni gerince şoka girdi ve çok sevindi. Kısa geçti ama güzeldi. Ben döndüm kendisi bir kaç gün daha orada kalacak" sözleriyle anlattı.