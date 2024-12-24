Serkan Güzelçoban Masterchef'in konuğu oldu! Serkan Güzelçoban kimdir?
MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı Türk şef Serkan Güzelçoban konuk olarak yer aldı. İzleyicilerden tam not alan başarılı şef, yarışmacılardan "Denizli'nin Horozu" adlı özel bir yemek yapmalarını istedi. Almanya'da kazandığı başarılarla tanınan Serkan Güzelçoban, kariyeri ve gastronomi dünyasındaki etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Hayatı ve restoranıyla merak konusu olan Güzelçoban, Türk mutfağını uluslararası platformlarda başarıyla temsil ediyor. Peki, Serkan Güzelçoban kimdir? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye’ye konuk olan Michelin yıldızlı Türk şef Serkan Güzelçoban, izleyicilere ve yarışmacılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Yarışmada, “Denizli’nin Horozu” adlı özel bir tarifle yarışmacıları test eden Güzelçoban, Türk mutfağını dünyaya tanıtan önemli isimlerden biri. Almanya’da kariyerine devam eden başarılı şefin hayatı ve biyografisi, MasterChef’teki etkileyici performansının ardından izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan Güzelçoban, uluslararası başarıları ve Michelin yıldızına uzanan hikayesiyle ilham veriyor. İşte şefin hayatına dair detaylar...
SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR?
27 Aralık 1984'te Almanya Stuttgart-Heslach'ta doğan Serkan Güzelçoban'in kökeni Denizli'ye dayanıyor. Dünyanın Michelin Yıldızlı 2. Turk şefi Serkan Güzelçoban, 2001'den bu yana birçok ünlü şef ile birbirinden önemli restoranlarda çalıştı.
2013 Mayıstan itibaren dünyanın ilk engelli çalışanları ile hizmet veren restoranı olan Restaurant Handicap'ın da şefliğini yürütüyor. Serkan Güzelçoban Kasım 2014'te Restaurant Handicap, 1 Michelin Yıldızı aldı. Restoran Kasım 2015 'te Gault&Millau'dan 16 puan aldı. Serkan Güzelçoban 32 yaşında kendi restoranlarını açtı.
Serkan Güzelçoban Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin ünlü şefleri listesine girdi. Şef Güzelçoban bakanlık sitesinde “Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk Chef" unvanını taşıyor.