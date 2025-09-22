Serkan Kaya: Popüler kültürü yakalama çabam yok

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Serkan Kaya, Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, konser öncesinde röportaj verdi. Muhabirlerin, "Yaz ayları sizin için nasıl geçti? sorusuna; “Yaz çok hareketli geçti. Halk konserlerinde birçok yerde sevenlerimizle buluştuk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Alaçatı’da, Bodrum’da sahne aldık. Her ne kadar dünyada ve ülkemizde üzücü olaylar yaşansa da, insanların kendini motive etmesi, biraz kafa dağıtması gerekiyordu. Bizim de aynı ihtiyacımız vardı. O yüzden 1-1,5 saatlik konserlerde hem biz hem dinleyiciler çok keyif aldık. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler oldu, hatta yurt dışından ve Kıbrıs’tan misafirlerimiz de vardı. Çok güzel bir yazdı" cevabını verdi.

Serkan Kaya, "Günümüzde şuan rap müzik revaçta. Sizce gençler arabesk müziğe nasıl bakıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi: Biliyorsunuz, Türk müziği çok geniş bir yelpazeye sahip. Gençlerimizin türkülere, arabeske, rap’e bakışı farklı olabiliyor. Dünyanın gidişatı, teknoloji ve sosyal medya onların tarzlarını değiştirdi. Ama gençlerimizi seviyoruz, onlar bizim için çok kıymetli. Seçtikleri müziği asla hor göremem, sadece ahlak bozucu sözler veya davranışlar olmamasını isterim. Onlar bugün kendilerine uygun olanı seçiyorlar, biz de ağabeyleri olarak saygı duyuyor, destekliyoruz. Sanat dünyasında emek veren birçok kardeşimiz var. Tarzlarını anlamasam da onlar için "hayırlı işler" diliyorum. Bizim için asıl mesele, Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin ve yerel müziklerin ölmemesi, yaşatılması. Gençlere burada çok iş düşüyor. Ben rap ile sanat müziğini birleştirmeyi düşünmüyorum; ben daha çok klasik halk müziği ve sanat müziğini seven biriyim. Mesela geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Yunan sanatçı Despina Vandi’nin biletleri hemen tükendi. Bu da gösteriyor ki farklı tarzlara da ilgi var. Ama bizim gençlerimiz kendi tarzlarını üretirken biz onları ne hor görebiliriz ne de tamamen benimseyebiliriz. Popüler kültürü yakalama çabam yok; 20 yıldır sahnelerdeyim, kimliğim ve duruşum belli. Sadece bazı şarkıların sözlerine ailece şaşırıyoruz. Ama zamanla bu tarzların geçip gideceğini düşünüyorum.