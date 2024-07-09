Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a: İyi ki doğdun güzelim
Zeynep Bastık ile Bodrum'da tekne tatili yapan Serkay Tütüncü, sevgilisinin 32'nci yaş gününü "İyi ki doğdun güzelim" sözleriyle kutladı
Giriş: 09.07.2024 - 08:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:07
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Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor.
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Koy koy gezen çiftten Zeynep Bastık, 32'nci yaşına girdi. Şarkıcı, doğum gününü teknede arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN GÜZELİM"
Serkay Tütüncü, teknede sevgilisiyle çektirdiği bu fotoğrafı; "İyi ki doğdun güzelim" notuyla yayımladı.