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Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, Survivor 2016'da yarıştıktan sonra oyunculuğa adım attı. Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında? Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında? İşte meral edilen detaylar...

Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi ile ilgili "Birçok dış etkene rağmen kişinin kendi çerçevesinde merhameti tercih etmesi sanırım, masumiyet. Birçok karakterin kendi içerisinde yaşadığı bir sürü dram var." açıklamasında bulunan oyuncunun biyografisi merak ediliyor. Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa da adım attı. 2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, 1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Serkay Tütüncü’nün rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Ozan Dinçer) (TV dizisi)2019 – Afili Aşk (Volkan Çekerek) (TV Dizisi)2018 – İnsanlık Suçu (Gökhan) (TV Dizisi)

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