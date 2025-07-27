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        Haberler Televizyon Serra Arıtürk, 'Veliaht'taki karakteri için mutfağa girdi - Magazin haberleri

        Serra Arıtürk, 'Veliaht'taki karakteri için mutfağa girdi

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Veliaht'ın ön hazırlık çalışmaları sürüyor. Dizinin başrol oyuncularından Serra Arıtürk, 'Reyhan' karakteri için mutfağa girip pastacılık konusunda çalışmalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:37
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        'Veliaht'taki karakteri için mutfağa girdi
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        Eylül ayında SHOW TV'de ekranlara gelmeye hazırlanan, Faro imzalı 'Veliaht' dizisinin çekimleri başlıyor.

        Hikâyesi, oyuncu kadrosu ve yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri çeken dizinin başrol oyuncularından Serra Arıtürk, çekimler başlamadan önce karakteri 'Reyhan' için mutfağa girip pastacılık konusunda çalışmalar yaptı.

        Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarıyla büyük bir aşk hikayesini konu alan sezonun iddialı dizisi 'Veliaht' için çekimler başlıyor.

        Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi için oyuncular çekimler öncesi karakterleri için farklı alanlarda çalıştı.

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        Akın Akınözü'nün araba tamirhanesinde yaptığı çalışmaların yanı sıra dizinin başrol oyuncularından Serra Arıtürk ise karakteri için pasta ve hamur işi atölyesinde çalışarak, pastacılığa dair tüyoları öğrendi.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzasının yer aldığı, tanıtımlarıyla şimdiden büyük ilgi gören 'Veliaht'ın senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt beraber yazarken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak 'Veliaht' yeni sezonda Eylül'de SHOW TV'de başlıyor!

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        #serra arıtürk
        #show tv
        #akın akınözü
        #veliaht
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