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Haberler Magazin Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! - Magazin haberleri
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Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor!

Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener'in açıklamaları tartışma konusu oldu. Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözleri sosyal medyada gündem oldu

Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor! - Magazin haberleri
'Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor!'
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HABERTURK.COM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmaların tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in açıklamaları damga vurdu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Etkinlikte konuşma yapan ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler." dedi.

Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları Erener'e tepki gösterirken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek verdi.

ÇÖP TOPLAMIŞTI

Sertab Erener, geçtiğimiz yıl Yonca Evcimik ile birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu' üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasına destek vermişti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR AYIPTIR!"

Erener, "Çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır." demişti.

"ÇOK UMUTLU DEĞİLİM"

Erener ayrıca, "Biz toplarız ama burası yarın yine böyle çöplük olacak. Biz dünyada misafiriz. Bunu, 'İnsan' denilen şeyin anlaması gerekiyor. Bunlar doğru uygulanmazsa bizden hiçbir şey olmaz. Ben bu konuda çok umutlu değilim." ifadelerini kullanmıştı.

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