Sertap Erener, "O ilk gün dün gibi aklımda"

"İLK GÜN DÜN GİBİ AKLIMDA"

Sertap Erener, konser sonrası yayınladığı gönderinin altına; "O zamanlar Sezen’e arkada vokal yapıyordum. Bostancı Gösteri Merkezi’nin açılışını ve ilk konserini vermiştik beraber. Çadırın içi buz gibiydi ısıtıcılar yoktu ve her yerinden de soğuk içeri giriyordu. Hiç unutmuyorum sahneye çıkınca ne soğuk kaldı ne de başka bir şey. Şimdi yine yıllar sonra burada bu kaçıncı konserim bilmiyorum ama hala o ilk gün dün gibi aklımda" notunu düştü.