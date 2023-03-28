Öğrenci servisinde sıra dayağı! Adliyeye sevk edildi!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
YERLERİ KİRLETTİKLERİ İÇİN DÖVMÜŞ İDDİASI
Servis şoförü A.H.'nin çocukları, yerleri kirlettiği için dövdüğü iddia edildi.
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