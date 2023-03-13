SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi - Güncel haberler
ABONE OL

SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 8 sendika yöneticisinin yargılandığı davaya devam edildi. Davanın 5'inci duruşmasında SES'in önceki dönem Eş Genel Başkanı Erden hakkında tahliye kararı verildi

SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi - Güncel haberler
DHA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında, 'örgüt üyeliği', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla açılan davanın bugün 5'inci duruşması görüldü.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden ile 6 tutuksuz sanık, avukatlar ve sendika üyeleri katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu okuduktan sonra, sanıklara söz verdi.

Sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in tahliyesine, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İBB yasaklanacağını açıkladı! Asma katlı binalarla ilgili değerlendirme
GÜNDEM İBB yasaklanacağını açıkladı! Asma katlı binalarla ...
POMEM mülakat sonuçları sorgulama: 29. dönem Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler POMEM mülakat sonuçlarında
Galeria Sitesi'nin spor salonlarının izin belgesi yokmuş
GÜNDEM Galeria Sitesi'nin spor salonlarının izin belgesi ...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama - Son dakika haberler
GÜNDEM "Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor"
Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
GÜNDEM Ehliyet affı son durum: Ehliyet affı çıktı mı?
Hatay'da akılalmaz olay: Depremzedeyi dolandırdılar! - En son haberler
GÜNDEM Vicdansızlar! Konteyner almak isteyen depremzedeyi ...
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Kasım Güler'in cezası belli oldu! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İşte terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusunun cezası!
Hayatını karartan kişiyi sosyal medyada buldu! - Son dakika İstanbul haberleri
GÜNDEM Hayatını karartan kişiyi sosyal medyada buldu
18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?
GÜNDEM 18 Mart resmi tatil mi?
Son dakika haberleri: Kader Yıldız daha 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.