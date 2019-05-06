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Ses kısıklığı tedavisi için oral maske üretti

AA

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. İlter Denizoğlu'nun Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ses hastalıklarında kullanılmak üzere ürettiği "oral konuşma maskesi" için patent başvurusu yapıldı

Ses kısıklığı tedavisi

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EBİLTEM),ses hastalıklarında kullanılmak üzere "oral konuşma maskesi" üretildi.

AA'nın haberine göre, Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. İlter Denizoğlu'nun ses kısıklıkları tedavisinde kullanılmak üzere literatürün ilk oral maskesini ürettiği, hastanın rahatlıkla boynuna asabileceği aparatın bir yandan ses kısıklığını tedavi ederken diğer yandan da profesyonel sesin geliştirilmesinde kullanılabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizoğlu, EBİLTEM ile çalışmalarının silikon bir tüple başladığını, bu tüp sayesinde ses yolunu uzatabildiklerini ve fiziksel olarak basınç oluşturabildiklerini kaydetti.

Yıllar süren çalışmanın devamında insanların daha rahat ve konforlu bir cihaza sahip olmaları için "Doctor Vox"un ortaya çıktığını ifade eden Denizoğlu, "EBİLTEM ile yaptığımız çalışma, bu şekilde meyvesini verdi. Bununla ilgili patent çalışmaları yapıldı. Bu, rahatlıkla hastanın boynuna asabileceği, eller serbest bir şekilde çalışabileceği, bir yandan sesi tedavi ederken diğer yandan da nefesini nemlendirebileceği bir aparat. Sonrasında da maske ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında "Ses Sağlığı" dersleri de veren Denizoğlu, ses kısıklıklarını tedavi etme amacıyla ürettikleri maskenin, tedavi ederken aynı zamanda rahatlıkla konuşup şarkı söyleyebilmeyi sağladığını dile getirdi.

Denizoğlu, şunları kaydetti: "Ses sanatçılarında bu kadar iyi sonuçları öngöremediğimizi itiraf etmeliyim. İnanılmaz bir ilgi topladı. Ses egzersizi yapıldıktan hemen sonrasında ses pırıl pırıl berrak bir hale dönüşüyor, bu sanatçılarımızın kendi ifadesi. Maske sayesinde daha rahat ve kolay şarkı söyleyebiliyorlar. Bu yöntemle binlerce hasta şifaya kavuştu. Özellikle nodül hastalarında, bazı polip hastalarında, fonksiyonel ve psikojen ses bozukluklarında çok yüksek oranda tedavi şansı buldu. Çalışmalarımız hızla devam ediyor."

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