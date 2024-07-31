Ses terapisi nedir? Ses terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Özellikle kronik depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları (örneğin, borderline ve narsistik kişilik bozuklukları), yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve ilişki problemleri yaşayan bireyler için etkili bir tedavi yöntemidir.

Şema terapisi, geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerin etkilerini hala hisseden ve bu etkilerle başa çıkmakta zorlanan bireyler için de faydalıdır. Özellikle çocukluk döneminde istismar, ihmal veya duygusal yoksunluk yaşamış olanlar, bu terapi yönteminden büyük ölçüde yarar görebilirler. Ayrıca tekrarlayan olumsuz ilişki dinamikleri yaşayan ve bu döngüleri kırmak isteyen bireyler için de şema terapisi etkili bir yol sunar.

Bireylerin terapiye açık olmaları ve içgörü geliştirme isteği, şema terapisinin başarısı için önemlidir. Dolayısıyla, duygusal ve psikolojik zorluklarının kökenlerini anlamak ve daha sağlıklı yaşam kalıpları geliştirmek isteyen her yaştan ve yaşam kesiminden bireyler şema terapisinden faydalanabilirler. Bu terapi yöntemi, hem bireysel hem de grup terapisi formatlarında uygulanabilir ve kişinin ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde uyarlanabilir. Ses terapisi nedir? Ses terapisi nasıl yapılır?