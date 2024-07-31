Regresyon terapisi nedir? Regresyon terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

REGRESYON TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Regresyon terapisi, bireylerin geçmiş yaşantılarına ve bilinçaltına erişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir psikoterapi sürecidir ve birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak, terapist ile danışan arasında güvenli ve açık bir ilişki kurulması gereklidir. Bu aşamada, danışanın terapi sürecine dair beklentileri ve hedefleri netleştirilir. Terapist, danışanın rahatlamasını sağlamak amacıyla çeşitli gevşeme teknikleri veya hipnoz yöntemleri kullanabilir. Bu teknikler, danışanın bilinçaltına ulaşmasını ve geçmiş deneyimlere geri dönmesini kolaylaştırır.

Danışan, gevşeme durumuna geçtiğinde, terapist belirli sorular sorarak veya yönlendirmeler yaparak geçmişe dair anıları ve duyguları gün yüzüne çıkarmayı hedefler. Bu süreçte, danışan çocukluk dönemi anılarına veya önemli yaşam olaylarına geri dönebilir ve bu anılardaki duygusal tepkilerini yeniden yaşar. Terapist, danışanın bu anılarla yüzleşmesine, duygusal anlamda işlem yapmasına ve bu olayların mevcut yaşamındaki etkilerini anlamasına yardımcı olur.

Terapide, danışanın geçmişteki olumsuz deneyimlerini yeniden değerlendirerek, bu deneyimlerin kişisel gelişimine ve mevcut davranışlarına olan etkilerini analiz etmesi sağlanır. Bu süreçte, danışanın travmatik olayları veya bastırılmış duyguları ile yüzleşmesi, bunları anlaması ve işlenmesi hedeflenir. Regresyon terapisi sırasında danışanın kendini güvende hissetmesi ve terapistin rehberliğinde bu duygusal süreçlerin yönetilmesi oldukça önemlidir. Terapinin sonunda, danışan daha iyi bir kişisel farkındalık ve duygusal iyileşme deneyimleyebilir, ancak terapinin etkili olabilmesi için profesyonel bir rehberlik ve terapistin deneyimi de büyük rol oynar.