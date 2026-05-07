'Sesli Mısralar' Pera Müzesi’nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İspanyol Altın Çağı’nın şiir ve tiyatro geleneğini müzikle yeniden yorumlayan bir performansın dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İspanya’nın en önemli sahne sanatları kurumlarından Compañía Nacional de Teatro Clásico tarafından hazırlanan ve İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle sahnelenen “Sesli Mısralar” başlıklı performans, dönemin önde gelen yazarlarının eserlerinden seçilen dizeleri canlı müzik eşliğinde sahneye taşıyor. Dünya prömiyeri Türkiye ve Gürcistan’da gerçekleşecek performans, 12 Mayıs Çarşamba 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşacak.

İspanyol Altın Çağı’nın zengin edebi mirasını odağına alan “Sesli Mısralar”, söz, müzik ve sahne yorumunu bir araya getiren özgün bir anlatı kuruyor. Dönemin tiyatro eserlerinden seçilen dizeler, ritim ve sesle yeniden şekillenerek izleyiciyi yüzyıllar öncesinin metinleriyle bugün arasında canlı bir bağ kurmaya davet ediyor.

Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín Moreto ve Sor Juana Inés de la Cruz gibi İspanyol edebiyatının önde gelen yazarlarının eserlerinden alınan dizeler, söz, müzik ve sahne yorumunun iç içe geçtiği bir anlatıya dönüşerek dönemin şiir ve tiyatro dilinin çeşitliliğini görünür kılıyor.

İspanyol soprano María Isabel Rodes ile yönetmen ve oyuncu Jaime Soler’in sahnede yer aldığı performans, Ana Mar ile Antonio García de Quero’nun canlı müziğiyle birleşerek izleyiciye çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Etkinlik Pera Müzesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle İspanyolca ve Türkçe üstyazılı olarak ücretsiz gerçekleşecek.