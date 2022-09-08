Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını dövdü!

İHA'da yer alan habere göre devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.’ye saldırdı.

Adıyaman'da ikamet eden M.B., sabahın saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi 62 yaşındaki H.B.’ye telefonu kapatmasını çıkan sesten rahatsız olduğunu söyledi.

Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren 67 yaşındaki babası H.A.B’yi de darp etti.

YARALANAN ÇİFT YARDIM İSTEDİ

Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çift için durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalelerde bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan H.B., ile H.A.B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN EVLAT GÖZALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne ve babasına saldıran M.B., ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.