Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını dövdü!

Adıyaman'da ikamet eden M.B., sabahın saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi 62 yaşındaki H.B.’ye telefonu kapatmasını çıkan sesten rahatsız olduğunu söyledi.
ANNESİNE BIÇAKLA SALDIRDI
İHA'da yer alan habere göre devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.’ye saldırdı.
KALÇASINDAN BIÇAKLA YARALADI
Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren 67 yaşındaki babası H.A.B’yi de darp etti.
YARALANAN ÇİFT YARDIM İSTEDİ
Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çift için durum sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalelerde bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan H.B., ile H.A.B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN EVLAT GÖZALTINA ALINDI
Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne ve babasına saldıran M.B., ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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