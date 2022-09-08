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Haberler Gündem 3. Sayfa Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını dövdü! - Adıyaman haberleri
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Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını dövdü!

Adıyaman’da, yakınlarıyla telefonla görüşen annesine sinirlenen M.B., öz annesini bıçaklayıp babasını da darp etti. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne ve babasına saldıran M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını dövdü! - Adıyaman haberleri
Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını dövdü!
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İHA

Adıyaman'da ikamet eden M.B., sabahın saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi 62 yaşındaki H.B.’ye telefonu kapatmasını çıkan sesten rahatsız olduğunu söyledi.

ANNESİNE BIÇAKLA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.’ye saldırdı.

KALÇASINDAN BIÇAKLA YARALADI

Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren 67 yaşındaki babası H.A.B’yi de darp etti.

YARALANAN ÇİFT YARDIM İSTEDİ

Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çift için durum sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalelerde bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan H.B., ile H.A.B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN EVLAT GÖZALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne ve babasına saldıran M.B., ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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